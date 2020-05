Focolaio coronavirus a Francoforte dopo una messa: oltre 100 contagiati

Secondo i dati iniziali, dopo aver visitato una funzione religiosa in una chiesa battista a Francoforte sul Meno, erano risultate positive al coronavirus 40 persone. Oggi questo numero è più che duplicato.

Almeno 107 persone hanno contratto il coronavirus a Francoforte dopo essere stati in una chiesa battista due settimane fa, riferisce il canale televisivo Welt, citando il ministro della Sanità dello stato federale dell’Assia Kai Klose.

Nell’Assia le messe sono riprese il 1 maggio. Non è stato imposto un limite al numero di fedeli che potevano recarsi nelle chiese, ma le autorità comunque richiedevano che fossero mantenute le distanze tra persone e fosse messo a disposizione disinfettante per le mani agli ingressi.

“La situazione dimostra quanto sia importante per tutti noi rimanere cauti e prudenti, soprattutto durante il periodo di allentamento delle restrizioni. Il virus è ancora presente e cerca di diffondersi. La nostra migliore difesa collettiva è rispettare le regole di igiene e distanza e coprire la bocca e il naso”, ha detto Klose.

Il capo del Dipartimento della Salute di Francoforte Rene Gottschalk ha dichiarato che la maggior parte dei contagiati è in condizioni soddisfacenti.

“Da quanto ne sappiamo, solo una persona è in ospedale”, ha fatto notare.

In Germania dopo il significativo calo del numero dei contagiati a fine aprile sono state allentate alcune misure restrittive. Tuttavia, in alcune zone sono stati rilevati focolai d’infezione. Sono oltre 180mila casi di contagio da COVID-19 in Germania mentre gli attualmente positivi sono quasi 11.500.