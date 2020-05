Iran, un sisma colpisce la regione occidentale del Paese

Il sisma di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 13.41(orario locale), con epicentro a 14 chilometri dalla città di Dogonbadan tra la provincia di Kohkiluyeh e Buyer Ahmad. Lo ha reso noto il Servizio Geologico degli Usa (Usgs).

La scossa è avvenuta a una profondità di circa 10 km.

🇮🇷 Iran : Un séisme de magnitude 5.1 s'est produit il y a 1 heure près de Gachsaran au sud-ouest du pays. Sa profondeur est estimée à 10 km #earthquake pic.twitter.com/Zf66dMMBjI — Alexandre L_B (@alex_le_bars) May 24, 2020

​La città di Dogonban, circa 100.000 abitanti, si trova in una zona ricca di industrie petrolifere che rappresentano il 25% della produzione dello Stato del Golfo Persico. Non ci sarebbe sin'ora alcuna rilevazione di danni a persone o cose, per cui è improbabile che il sisma abbia coinvolto gli impianti petroliferi.