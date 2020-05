Israele, al via il processo per corruzione a Benjamin Netanyahu: proteste a Gerusalemme

Si tratta del primo caso della storia in cui si tiene un processo giudiziario a carico del premier dello Stato ebraico.

Si apre quest'oggi a Gerusalemme il processo contro Benyamin Netanyahu che stamattina guiderà la prima riunione del governo di emergenza nazionale con Benny Gantz.

Il premier israeliano è accusato di corruzione, frode e abuso di potere in tre inchieste separate.

Il dibattimento sarà dichiarato aperto alle 15 ora locale (le 14 in Italia) e, oltre ai giudici e allo stesso Netanyahu, in aula saranno presenti i tre uomini d'affari coinvolti Arnon Mozes, Shaul e Iris Elovitch.

Proteste di fronte al tribunale di Gerusalemme

Per l'occasione di fronte al tribunale distrettuale di Gerusalemme si sono radunati diversi gruppi di manifestanti per protestare contro quello che è il primo caso della storia in cui un premier di Israele viene perseguito dalle autorità giudiziarie.

Domenica scorsa il parlamento israeliano, la Knesset ,con 76 voti a favore e 42 contro ha votato la fiducia al nuovo governo formato dal leader del Likud, Benjamian Netanyahu, e dal leader del partito Bianco Blu, l'ex Capo di Stato Maggiore dell'IDF Benny Gantz.

Dopo 18 mesi di crisi politica, durante la quale si sono susseguite inutilmente tre elezioni senza portare alla formazione di un esecutivo, si è così assitito alla formazione un governo di emergenza nazionale con due premier a rotazione, in carica 18 mesi ciascuno, 36 ministri e 16 vice.