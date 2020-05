"Cina e USA sull'orlo di una nuova guerra fredda" - Ministro degli Esteri Pechino

Il deterioramento progressivo delle relazioni tra gli USA e la Cina potrebbero portare ad una nuova guerra fredda.

Ad affermarlo nella giornata di oggi è il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi:

"E' giunto alla nostra attenzione il fatto che determinate forze politichen egli USA stanno cercando di spingere le relazioni USA-Cina sull'orlo di una nuova Guerra Fredda", sono state le dure parole del ministro.

Wang ha poi aggiunto che i due Paesi dovrebbero concentrarsi sul modo in cui realizzare una coesistenza pacifica, specificando che quella legata ad Hong Kong è una situazione che riguarda esclusivamente la Cina e che eventuali ingerenze straniere non saranno accettate.

Il funzionario si è poi scagliato contro gli stati del Missouri e del Mississippi, che hanno fatto causa a Pechino per una risposta giudicata inadeguata all'emergenza Covid-19.

"La Cina è aperta in merito alla cooperazione scientifica con la comunità internazionale scientifica per lo studio dell'origine del coronavirus. Allo stesso tempo, crediamo che questo processo debba essere professionale, onesto e costruttivo", ha chiarito.

Il ministro ha poi definito opportunistico l'atteggiamento degli USA, che secondo Wang hanno sfruttato l'occasione offerta dall'insorgenza del virus per attaccare e discreditare la Cina.

Le tensioni tra USA e Cina

Oltre alla questione relativa al coronavirus, le tensioni tra Washington e Pechino sono legate a doppio filo alla questione relativa ad Hong Kong, dove nei giorni scorsi è stata depositata la proposta per la nuova legge sulla sicurezza.

Ad essa si aggiungono le annose diatribe di natura economica tra i due Paesi, culminate lo scorso anno con l'inserimento da parte di Washington di diverse aziende cinesi, tra cui Huawei, in una black list.



What's Behind Five Eyes & US Spies' Discord With Trump Over Wuhan Lab COVID-19 Theory

The US Senate has also recently passed a bill demanding companies confirm that they are not owned or controlled by foreign governments, which could prevent many Chinese companies from listing their shares on American exchanges.

Earlier this month, US President Donald Trump announced that Washington may completely cut off diplomatic relations with beijing over the ongoing coronavirus crisis. He also accused the Chinese side of attempting to conceal coronavirus-related information, and claimed that he had seen evidence that COVID-19 originated at a Wuhan virology laboratory.

Beijing has vehemently dismissedd the accusations, urging the US to "handle its domestic affairs properly first", and adding that World Health Organisation officials have "repeatedly stated that there is no evidence showing the virus was made in a lab".