Corea del Nord, Kim annuncia nuove politiche per aumentare la deterrenza nucleare

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presieduto il Quarto raduno della Settima commissione militare del Partito dei lavoratori delal Corea del Nord.

Durante il summit è stata discussa la possibilità di incrementare la deterrenza nucleare del Paese.

A riferirlo è l'Agenzia d'informazione centrale coreana (KCNA), specificando che, oltre a Kim, al vertice hanno partecipato diversi funzionari di alto livello del Partito dei lavoratori coreano, così come gli alti ranghi dell'esercito

Stando alle informazioni fornite dall'Agenzia, durante l'incontro è stato deliberato di auementare in maniera considerevole le capacità offensive del Paese.

Per Kim si tratta della prima apparizione in pubblico delle ultime tre settimane, dopo che alla fine del mese d'aprile alcuni rumors avevano suggerito che il leader coreano potesse versare in condizioni di salute precarie in seguito ad un delicato intervento chirurgico.