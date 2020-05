Coronavirus,in Sudamerica oltre 700.000 contagi e 38.500 morti in America Latina

Per l'OMS il Sudamerica, così come l'Africa, rischiano di trasformarsi nei due nuovi focolai dell'epidemia nei prossimi mesi.

Continua a farsi sempre più drammatica la situazione relativa alla pandemia di Covid-19 nell'America del Sud.

Nelle ultime 24 ore è stata superata quota 700.000 contagi per un bilancio delle vittime che è invece arrivato a oltre 38.000.

Record negativo per il Brasile, che continua ad essere il secondo Paese al mondo dopo gli USA per numero complessivo di contagi, con 16.500 nuovi casi per un otale di 347.398 e un altro migliaio di morti (22-013).

Tra gli altri Paesi, destano preoccupazione anche il Perù, dove sono state accertate 115.754 positività e 3.373 decessi, e il Cile, con un totale di 65.393 contagiati e 673 vittime.

Nelle scorse ore l'OMS ha reso noto che i continenti sudamericano e africano rischiano di trasformarsi nei due nuovi, maggiori focolai di diffusione del Covid-19.