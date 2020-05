Francia, bambini trovano due lingotti d'oro da 100.000 euro durante la quarantena

Curiosa vicenda in Francia, dove, come riporta BFM TV, due bambini di 10 anni hanno trovato due grosse barre d'oro del valore complessivo 100.000 euro

I due minori si trovavano in visita nella casa di un anziano parente nella città di Vendome e, durante la ricerca dei materiali necessari per costruire una 'fortezza' nella quale giocare, si sono imbattuti nei due preziosissimi lingotti, che erano avvolti in delle vecchie carte.

Dopo aver inizialmente pensato di aver a che fare con dei semplici portaposate, il padre si è accorto dell'effettivo valore della scoperta dei suoi due bambini, confermata dal responso degli specialisti, i quali hanno stabilito che i lingotti erano effettivamente d'oro massiccio, per un peso complessivo di circa due chilogrammi.

Alcune ricostruzioni effettuate dalla Casa d'Aste di Philippe Rouillac hanno permesso di scoprire che i preziosi lingotti erano stati acquistati dalla nonna dei due bambini nel 1967, salvo poi andare perduti fino ad oggi.