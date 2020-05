Calcio, annunciata la data di inizio del campionato in Francia – media

Come specificato dal portale, questo emerge dal protocollo di una riunione del consiglio della LFP tenutasi lo scorso 20 maggio.

“Dopo le consultazioni con le emittenti Mediapro, Canal+ e beIN Sports, le date di inizio della stagione possono essere fissate per il 23 agosto (Ligue 1) e il 22 agosto (League 2)”, si legge nel protocollo.

Il protocollo stabilisce inoltre che il calendario definitivo può essere concordato dopo la riunione del Consiglio Esecutivo dell'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA), prevista per il 17 giugno.

La Fédération française de football (FFF) ha annunciato lo scorso 28 aprile ha dichiarato la Ligue 1 conclusa in anticipo per via della pandemia di COVID-19. In seguito il titolo del campione, in conformità con le norme vigenti, è stato conferito al Paris Saint-Germain.

Lunedì l’UEFA ha annunciato il rinvio dal 27 maggio al 17 giugno, del Consiglio Esecutivo che dovrà decidere l’elenco delle città che ospiteranno Euro 2020, posticipato all’anno prossimo.

Insieme ai campionati di Belgio e Olanda, Ligue 1 è stato uno di quelli terminati in anticipo. La stagione in corso è ripresa in Germania dal 16 maggio ed a giugno dovrebbe ripartire anche la Serie A.