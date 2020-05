Coronavirus, in Africa contagi oltre quota 100.000

Nel continente africano è stata superata la quota psicologica dei 100.000 casi di contagio da Covid-19.

A riferirlo in un'intervista alla BBC è Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'OMS per la regione africana, sottolineando come fino ad ora l'impatto in termini di decessi sia stato nettamente inferiore rispetto ad altri parti del mondo:

"Per ora il Covid-19 ha avuto un impatto leggero in Africa e il continente è stato risparmiato dall'alto numero di morti che ha devastato altre regioni del mondo", ha commentato Moeti.

Tuttavia, come confermato dal direttore esecutivo del dipartimento delle emergenze dell'OMS Mike Ryan, il quale ha espresso preoccupazione per dei numeri che "hanno iniziato ad accelerare".

Fino ad oggi in Africa sono stati registrati 3100 casi di contagio nel continente africano, ma secondo alcune stime ONU potrebbe causare fino a 300.000 morti e spingere 30 milioni di persone oltre la soglia della povertà.