Coronavirus, Putin: la situazione in Russia si sta stabilizzando

La situazione con il coronavirus in Russia si sta generalmente stabilizzando e è iniziata una graduale diminuzione del numero di nuovi casi, ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

"Secondo le informazioni ricevute e secondo gli esperti la situazione nel paese nel suo complesso si sta stabilizzando. Sia a Mosca, che è stata la prima ad affrontare l'epidemia, sia in molte altre regioni della Russia, è iniziato un graduale calo del numero di nuove infezioni rilevate quotidianamente. Finora, questa dinamica positiva non è veloce come vorremmo, a volte anche instabile, ma esiste ancora", ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una riunione sulla situazione sanitaria ed epidemiologica nel paese.

Putin ha poi aggiunto che è necessario continuare ad aumentare i test per coronavirus sulla popolazione ovunque.

"Nelle ultime due settimane, il numero totale di test eseguiti è aumentato di quasi 3 milioni. Circa 240 mila studi sono condotti al giorno. Come abbiamo concordato, dobbiamo continuare ad aumentare questo lavoro ovunque" ha dichiarato il presidente durante la riunione tenutasi online.

Secondo il presidente, il pericolo nascosto è che l'infezione possa non essere scoperta in tempo per prevenire la diffusione del contagio.

"Ancora una volta: ora, in un periodo di graduale uscita dalle restrizioni, con il ripristino dei settori chiave dell'industria e dell'agricoltura, ampliare il numero dei test insieme alla severa e rigorosa osservanza di tutti i requisiti sanitari è fondamentale", ha detto il capo dello stato.

Il vice primo ministro russo per le politiche sociali, il lavoro, la salute e le pensioni Tatyana Golikova ha affermato venerdì che "la situazione relativa al tasso di mortalità da Coronavirus in Russia non è mai stata nascosta".

Quest'ultima ha sottolineato che la Russia fornisce dati operativi sul coronavirus come parte del monitoraggio, la Federazione Russa li mostra fin dall'inizio. Il servizio fiscale federale svolge monitoraggio operativo anche attraverso il registro di stato civile.

Secondo l'ultimo bollettino, il totale dei casi di Covid-19 in Russia dall'inizio della pandemia ha raggiunto i 326.448 contagi con un aumento di 8.894 nelle ultime 24 ore, un totale di 3.249 decessi e 99.825 persone guarite.