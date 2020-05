Trump: "Non chiuderemo il Paese in caso di seconda ondata Covid-19"

Qualora nei prossimi mesi dovesse prodursi una seconda ondata epidemica di Covid-19, gli Stati Uniti d'America non attueranno un nuovo lockdown.

Ad affermarlo è il presidente Donald Trump durante un tour in una fabbrica della Ford Motor Company in Michigan riconvertita per la produzione di ventilatori polmonari.:

"Dicono che sia una possibilità molto concreta. E' normale. Terremo la situazione sotto controllo. Non chiuderemo il Paese. Terremo la situazione sotto controllo", ha riferito Trump.

A dispetto degli avvertimenti su una probabile seconda ondata di Covid-19 da parte dell'infettivologo Anthony La Fauci e dell'OMS, tutti i 50 stati facenti parti degli USA hanno annunciato la propria intenzione di rimuovere le misure restrittive imposte tra fine marzo ed inizio aprile.

Stando ai dati della Johns Hopkins University. sono almeno 1,5 milioni i casi conclamati di Covid-19 negli USA, a fronte di un bilancio delle vittime che ha superato quota 94.000.

Superati i 5 milioni di casi di contagio nel mondo

I casi accertati di infezioni da coronavirus nel mondo hanno raggiunto la cifra di 5 milioni secondo i dati della Johns Hopkins University, mentre il bilancio globale delle vittime di Covid-19 ammonta a oltre 329mila persone. Il numero di persone guarite è di oltre 1.900.000.