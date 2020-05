Ambasciata d'Italia in Russia: volo speciale Mosca-Roma domenica 24 maggio

Un volo speciale della compagnia di bandiera russa Aeroflot per i cittadini russi con permesso di soggiorno in Italia e cittadini italiani desiderosi di tornare in patria è previsto domenica 24 maggio, secondo quanto riferito dall'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa.

"Previsto un volo Aeroflot domenica 24 maggio con partenza alle 11:25 da Mosca Sheremetevo e arrivo alle 14:20 a Roma Fiumicino. Per ulteriori informazioni consultate il sito della compagnia aerea", si legge nel corrispondente tweet della missione diplomatica italiana in Russia.

​In precedenza era stato riferito che il volo per riportare in patria i cittadini russi dall'Italia era previsto analogamente per il 24 maggio.

Il 27 marzo sullo sfondo della pandemia di coronavirus, la Russia ha sospeso i voli di linea e charter con l'estero. Sono stati esclusi da questa limitazione i voli commerciali per l'import-export, i servizi postali, voli di trasporto di materiale medico-santario, i voli di aerei vuoti per la manutenzione, i voli di transito con atterraggio per rifornimento di carburante (cambio dell'equipaggio) sul territorio della Federazione Russa ed altri voli autorizzati singolarmente dal governo.