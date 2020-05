Sparatoria alla base aerea navale 'Corpus Christi' in Texas, un membro della Marina ferito

La stazione è stata bloccata a seguito dell'incidente.

Secondo la Marina americana l'aggressore è stato catturato; un membro della Marina è rimasto ferito.

"Le forze di sicurezza presso la base 'Corpus Christi' hanno risposto alla chiamata di un uomo armato questa mattina.. Il tiratore è stato neutralizzato. Un membro della Forza di sicurezza è rimasto ferito", ha dichiarato l'Ufficio Informazioni della Marina degli Stati Uniti in una nota.

Secondo il suo account su Facebook, la base è attualmente in lockdown.

"La 'Corpus Christi' è ora in un lockdown. C'è una persona armata nelle vicinanze dell'entrata Nord. Se sei dentro o vicino all'entrata Nord, esci per metterti in sicurezza. Segui le procedure di lockdown: rimani in casa e lontano dalle finestre", dice il testo del post.

La Marina ha comunicato che le forze dell'ordine locali sono giunte sul posto e che il Servizio investigativo criminale navale era in dirittura di arrivo.