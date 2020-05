Fase 2, Governo spagnolo crede che Italia vada troppo veloce - El Pais

El Pais riporta una ricostruzione basata su sue fonti informate, secondo la quale il presidente Pedro Sánchez avrebbe riferito ai suoi che “l’Italia va troppo veloce nella de-escalation. Spero che facciano bene, ma stanno rischiando molto”.

Il quotidiano spagnolo fa anche notare che la Spagna fino a un certo punto ha seguito di pari passo l’Italia a distanza di una settimana, applicando le medesime chiusure.

Ma ora non è disposta, la Spagna, a rischiare come l’Italia. Il lockdown in Spagna resterà in vigore fino al 24 maggio e gli spostamenti resteranno molto stretti fino a fine giugno.

Infatti, anche se di recente il Governo spagnolo ha ufficialmente revocato il blocco dei voli e del trasporto di persone in generale da e per l’Italia, permane l’obbligo per chiunque arrivi da una nazione estera di osservare i 14 giorni di isolamento su suolo iberico.

Superati i 5 milioni di casi di contagio nel mondo

I casi accertati di infezioni da coronavirus nel mondo hanno raggiunto la cifra di 5 milioni secondo i dati della Johns Hopkins University, mentre il bilancio globale delle vittime di Covid-19 ammonta a oltre 328mila persone. Il numero di persone guarite è di oltre 1.900.000. In Italia ci sono 227.364 casi confermati, mentre in Spagna 232.555.