Coronavirus in Russia: 317.554 contagi (+8.849), 3.099 decessi (+127), 92.681 guarigioni (+7.289)

Il numero dei casi accertati di coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 8.849 unità, portando il totale dei casi di contagi nella Federazione da inizio crisi a 317.554.

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 8.849 nuovi casi di COVID-19 in 84 divisioni amministrative, di questi 3.716 (pari al 42%) asintomatici”, ha comunicato ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione questa mattina a Mosca.

In totale ora sono 317.554 i casi accertati di contagi (+2,9% rispetto al precedente bollettino) nelle 85 divisioni amministrative della Federazione.

Nelle ultime 24 ore i pazienti guariti sono stati 7.289 per un totale di 92.681 guariti mentre i decessi registrati sono stati 127, portando a 3.099 il numero dei morti.