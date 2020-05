Coronavirus, superati i 5 milioni di casi di contagio nel mondo

Il numero di casi confermati di coronavirus in tutto il mondo ha superato giovedì mattina i cinque milioni, secondo i dati del Coronavirus Resource Center dell'Università Johns Hopkins. Alle 07:55 di questa mattina, c'erano 5.000.008 casi di coronavirus nel mondo, mentre il bilancio globale delle vittime di Covid-19 ammontava a 328.169. Il numero di persone guarite era di 1.899.350.

Gli Stati Uniti rimangono il paese con il più alto numero di morti per coronavirus (oltre 93.400) e il maggior numero di casi confermati (oltre 1.550.000). La Russia è il secondo paese per casi di infezioni confermate ma il diciottesimo per numero di decessi con poco meno di 3mila morti. Il Brasile è il terzo paese per numero di infetti con 291.000 casi.

Segue la Gran Bretagna con quasi 250mila casi, Spagna 232mila, Italia 227mila. Per numero di morti l’Italia è terza con 32mila dietro Stati Uniti e Gran Bretagna che è arrivata a superare abbondantemente i 35mila.

I dati raccolti dalla Johns Hopkins, così espressi, rimangono controversi dal momento che dimostrerebbero una enorme disparità di letalità tra paese e paese a parità di virus. Il rilevamento dei contagi dipende infatti molto dal numero di test che vengono fatti, così come la letalità dipende molto dal metodo di assegnazione del decesso.

Un indice che può essere ritenuto significativo per valutare quanto gravemente abbia colpito la pandemia per paese è quello della mortalità per milione di abitante, dato che si ottiene dividendo il totale della popolazione per il numero di morti accertate per causa o concomitanza di coronavirus. Analizzando questo dato si determina che il paese più colpito in assoluto sia San Marino, con 1.209 morti teoriche in proporzione se avesse avuto un milione di abitanti, seguito da Belgio (790 per mln), Andorra, Spagna (596), Italia (535), Gran Bretagna (526), Francia (431), Svezia (380). Stati Uniti al dodicesimo posto con 287 morti per milione di abitanti e Russia al 65.mo con 20 ma al 38.mo per casi di infezioni accertate.