Ministro Esteri danese rimproverato dal Parlamento: aveva offerto ventilatori rotti all’Italia

Il ministro degli Esteri danese è stato richiamato dal suo parlamento per una sua offerta di ventilatori rotti all'Italia. Il ministro si è rammaricato dell'accaduto: non sapeva fossero inutilizzabili.

Il Parlamento della Danimarca ha rimproverato il suo ministro degli Esteri Jeppe Kofod per aver offerto all’Italia ventilatori vecchi e non utilizzabili.

Il rimprovero politico del parlamento di Copenaghen non avrà conseguenze per il ministro, ma è un atto non infrequente nella dinamica politica interna dello stato europeo.

A favore del rimprovero, scrive Adnkronos, si è schierato una maggioranza del Folketinget ovvero del parlamento unicamerale di Danimarca, composto da 179 membri.

Il rammarico di Kofod

Kofod si è rammaricato per l’accaduto, ed ha spiegato che non era a conoscenza del fatto che gli apparecchi non erano funzionanti e quindi inadatti alla cura dei pazienti contagiati dal nuovo coronavirus.

Per giunta i dispositivi elettromedicali erano stati respinti anche da un ospedale da campo danese, offerta declinata anche dall’Italia, nonostante il ministro l’avesse definita “un solido aiuto” e un segno di amicizia nei confronti del popolo italiano.