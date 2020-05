Coronavirus: compagnia aerea Qantas non imporrà distanziamento sociale sui voli

La Qantas, la compagnia aerea nazionale australiana, ha annunciato che alla ripresa delle normali operazioni di volo non saranno imposte misure di distanziamento sociale.

La compagnia aerea nazionale australiana Qantas ha annunciato che quando tornerà a condurre voli regolari il mese prossimo non imporrà distanze fisiche sui propri aerei, offrendo maschere e disinfettante per le mani ai passeggeri, ma non saranno necessarie maschere senza obbligo tuttavia, riporta la BBC.

Qantas, nonostante le critiche ricevute, afferma che se si implementassero le regole del distanziamento sociale, ci sarebbero solo 22 passeggeri sugli aerei e il biglietto aereo costerebbe 10 volte di più.

Difendendo il piano, il CEO Alan Joyce ha anche affermato che Qantas ha condotto più voli di rimpatrio per il governo senza problemi. Secondo lui, c'erano anche diversi casi confermati d'infezione su un aereo.

Ha detto che le cabine degli aerei pressurizzate sono ambienti più sicuri rispetto ad altri veicoli. Questo perché i sedili alti fungono da barriere e il flusso d'aria filtrato è "dall'alto verso il basso".

Tuttavia, diversi esperti di salute in Australia hanno dichiarato di rimanere cauti riguardo ai viaggi aerei e di non sedersi accanto a uno sconosciuto in un piccolo spazio.

Per quanto riguarda le operazionio a terra gli imbarchi e gli sbarchi saranno scaglionati in modo da prevenire affollamenti e verrà richiesto ai viaggiatori di ridurre quanto più possibile i movimenti a bordo. Inoltre si farà il possibile per incorraggiare il check-in elettronico e la consegna del bagaglio.