Per Putin la situazione creatasi per il coronavirus è "unica"

"La situazione in cui ci troviamo... è assolutamente unica sia per il nostro Paese sia per il mondo intero. Non era avvenuto nulla di simile nella nostra memoria... Le decisioni di supporto che stiamo elaborando e proponendo al Paese, all'economia, alle persone sono allo stesso modo in gran parte uniche", ha detto Putin in una riunione con i governatori delle regioni ed i ministri.

Ha sottolineato che nulla di simile era mai stato fatto prima.

"Tali enormi risorse non erano mai state utilizzate per questo tipo di assistenza. Grazie a Dio siamo nelle condizioni di usarle a seguito delle nostre precedenti politiche finanziarie e macroeconomiche in generale", ha aggiunto il presidente.

Nella giornata di oggi il premier russo Mikhail Mishustin ha ripreso la guida del governo dopo che è stata accertata la sua completa guarigione dal Covid-19.

In Russia nell'ultimo giorno sono stati registrati 9.263 nuovi casi di contagio di Covid-19, portando il totale a sfiorare quota 300mila (299.941). 115 sono stati i decessi legati al coronavirus nelle ultime ventiquattro ore, portando il numero totale delle morti a 2.837. I guariti nell'ultimo giorno sono stati invece 5.921, per un totale di 76.130 guarigioni.