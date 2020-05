Mosca risponde ad articolo del New York Times sulla presunta sottostima dei morti del COVID-19

Il capo del dipartimento della Salute di Mosca Alexey Khripun ha contattato il New York Times per contestare l'accuratezza di un articolo pubblicato in precedenza che affermava che la capitale russa aveva omesso dalle statistiche ufficiali circa 1.700 decessi correlati al coronavirus.

"Le autorità di Mosca hanno pubblicato le statistiche sulla mortalità di aprile all'inizio di maggio. Alcune organizzazioni giornalistiche hanno confrontato le cifre mensili dei decessi e hanno ipotizzato che l'aumento riflettesse il numero di decessi COVID-19. Ma i dati da soli non rivelano la causa della morte e variano ampiamente in qualsiasi evento", ha scritto Khripun nella lettera.

Secondo il funzionario, le autorità sanitarie di Mosca eseguono un'autopsia in ogni singolo caso e sono quindi sicure dell'esattezza dei loro dati. In particolare, Khripun ha insistito sul fatto che solo 639 su un totale di 11.846 morti registrati a Mosca questo aprile erano attribuibili al COVID-19.

Ma anche se fossero stati tutti attribuiti al coronavirus, il tasso di mortalità di Mosca per COVID-19 sarebbe comunque inferiore a quello di New York e Londra, come notato da Khripun.

"Un aumento dei tassi di mortalità è naturale con un aumento delle infezioni virali respiratorie acute, che aggravano le malattie di base. Altri paesi mostrano statistiche simili, con il tasso di mortalità di Covid-19 inferiore all'aumento complessivo del tasso di mortalità", ha detto un funzionario della salute.

Khripun ha concluso la lettera trasmettendo la disponibilità di Mosca a condividere la sua esperienza nella lotta contro l'infezione con esperti russi e stranieri.

L'articolo in questione

L'articolo originale, insieme a un altro analogo pubblicato dal Financial Times all'incirca nello stesso momento, era stato interpretato come un tentativo volto a minare la credibilità dei dati forniti dal governo russo.

Il 12 maggio, la NYT ha pubblicato un articolo intitolato "A Number Defies Propaganda: 1.700 Extra Deaths in Moscow" in cui l'autore esamina il tasso di mortalità a Mosca ad aprile negli ultimi cinque anni per ricavarne la media e dichiarare che è 1.700 in meno rispetto al numero di decessi registrati nell'aprile di quest'anno. Secondo Khripun, l'articolo "non ha tenuto conto della posizione del governo della città di Mosca".