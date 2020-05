Coronavirus in Russia: 299.941 contagi (+9.263), 2.837 decessi (+115), 76.130 guarigioni (+5.921)

Il numero dei casi registrati di infezione da coronavirus in Russia è cresciuto di 9.263 unità nelle ultime 24 ore portando il totale dei casi rilevati a sfiorare i 300mila.

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 9.263 nuovi casi di coronavirus in 83 regioni, di questi 3.988 (43,1%) asintomatici”, ha comunicato il Centro aggiungendo che ora il totale dei casi registrati in tutta la Federazione ammonta ora a 299.941 (incremento di +3,2% rispetto al precedete bollettino).

115 sono stati i decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale delle morti a 2.837. I nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono stati invece 5.921, per un totale di 76.130 casi accertati risolti positivamente finora.