Trump dà 30 giorni all'OMS per applicare miglioramenti, minacciando taglio definitivo finanziamenti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso nel suo account Twitter una lettera "autoesplicativa" inviata al dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, a capo dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui ha minacciato di rendere permanente il congelamento dei finanziamenti e "riconsiderare la nostra adesione "all'organizzazione se" questa non si impegna ad applicare importanti miglioramenti sostanziali entro i prossimi 30 giorni".

Trump ha criticato l'OMS per "aver ignorato le notizie credibili della diffusione del virus a Wuhan" che "erano in conflitto diretto" con il governo cinese. Ha anche accusato l'agenzia di aver "fatto affermazioni" riguardo al coronavirus "gravemente inaccurate o fuorvianti" e di aver ceduto alle presunte "pressioni" del presidente cinese Xi Jingping per non annunciare immediatamente l'emergenza.

"L'unica via da seguire per l'Organizzazione mondiale della sanità è se può effettivamente dimostrare l'indipendenza dalla Cina", si legge nella lettera.

Trump ha inoltre biasimato OMS per aver elogiato la Cina "per la sua presunta trasparenza", insistendo sul fatto che "la Cina è stata tutt'altro che trasparente".

"Anche ora, la Cina continua a minare le norme sanitarie internazionali rifiutando di condividere dati precisi e tempestivi, campioni virali e isolati e trattenendo informazioni vitali sul virus e sulle sue origini", ha detto la lettera.

Trump ha anche fatto riferimento nella sua lettera all'esempio dell'ex direttore generale dell'OMS, Harlem Brundtland, che "non ha esitato a criticare la Cina per aver minacciato la salute globale tentando di coprire l'epidemia" e ha sottolineato che "molte vite avrebbero potuto essere salvate" se questo esempio fosse stato seguito.

La risposta alle critiche dell'OMS e della Cina

L'OMS ha insistito ripetutamente sul fatto che la risposta alla pandemia sia stata data in modo tempestivo e preciso.

La Cina, a sua volta, ha negato con veemenza tutte le accuse di occultamento dei dati e di aver minimizzato la minaccia COVID-19, definendo le accuse come politicizzate e rilasciando un documento in cui "smentisce i miti" diffusi dai media e dai politici statunitensi. È stato anche uno dei primi paesi che è riuscito a far guarire la maggior parte dei pazienti affetti da COVID-19 e le restrizioni imposte sono state revocate.

Le accuse contro la Cina sono state alimentate da alcuni membri dell'amministrazione Trump e dallo stesso Presidente, che, insieme ad altre ipotesi, hanno sostenuto che il virus potrebbe essere stato originato dal laboratorio di Wuhan, idea respinta dagli scienziati e mai dimostrata dagli Stati Uniti.