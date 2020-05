6 abitudini nella vita di tutti i giorni delle donne della famiglia reale britannica - media

I membri di qualsiasi famiglia reale, per non parlare della famiglia reale britannica, sono sempre al centro dell'attenzione. Si mostrano spesso in attività di beneficenza ed eventi civili, comunicando con molte persone. Questo obbliga i reali ad apparire perfetti.

Alcuni media britannici hanno rivelato sei accorgimenti che le donne della famiglia reale britannica usano per evitare momenti imbarazzanti durante gli eventi pubblici. Il protocollo di moda reale del Regno Unito afferma che tutte le donne devono indossare collant trasparenti mentre svolgono le loro funzioni in pubblico. Tuttavia rende i loro piedi scivolosi, non agevolando certo il loro lavoro. Secondo l'Indipendent, Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge, utilizza collant con cuscinetti in silicone sul fondo. Il tabloid Sun dice che la 38enne preferisce i collant realizzati da John Lewis che costano $ 7 dollari l'uno.

Le reali si notano spesso con scarpe a tacco alto che sembrano un po' più grandi di numero. Questo viene fatto intenzionalmente per evitare vesciche e piedi gonfi. "Le celebrità spesso scelgono una calzatura più grande, anche di 2 misure, quando prendono parte ad un evento pubblico o sono sul tappeto rosso", ha spiegato al Sun l'esperta di moda Harriet Davey.

Le donne adorano Marylin Monroe e la sua iconica foto della gonna sollevata dal vento, ma nessuna vuole vivere quell'esperienza nella vita reale e i reali non fanno eccezione. È per questo motivo che alcuni pesi vengono cuciti sulle gonne, per evitare che il vento mostri al pubblico la biancheria intima. Stewart Parvin, uno dei sarti della regina, ha detto al Daily Mail che usa pesi per tende piccoli per impedire alle gonne di Sua Maestà di sollevarsi.

È noto che la Regina sceglie intenzionalmente abiti luminosi perché la rendono visibile. Ogni osservatore reale in Gran Bretagna vuole vedere la regina quando appare in pubblico, anche se vedono solo una parte del suo cappello, secondo la contessa di Wessex nel documentario "La regina a 90 anni".

I cappelli sono un accessorio necessario per determinati eventi, ma possono creare problemi in una giornata ventosa. Per questo motivo le donne della famiglia reale scelgono cappelli con elastici per garantire che non volino via.

L'uso delle retine per capelli è un altro trucco che le donne reali usano per mantenere intatte le loro acconciature. Questo strumento non è solo efficace e consente ai capelli di rimanere in posizione per ore, ma è anche economico.