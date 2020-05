La Cina è sempre trasparente riguardo al COVID-19 - presidente Xi Jinping

"In Cina, dopo aver compiuto scrupolosi sforzi e enormi sacrifici, abbiamo invertito la tendenza al virus e protetto la vita e la salute della nostra gente. Da sempre abbiamo agito con apertura, trasparenza e responsabilità", ha detto Xi al World Health Assembly, aggiungendo che la Cina ha condiviso le informazioni sul virus con la comunità globale in modo tempestivo.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per il controllo e il trattamento del COVID-19, questo è il compito più urgente. Dobbiamo sempre mettere le persone prima”, ha detto Xi Jinping.

Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di arginare la trasmissione del virus attraverso le frontiere e la necessità di condividere le informazioni.

"Dobbiamo continuare a sostenere la ricerca globale da parte degli scienziati sulla sorgente e le modalità di trasmissione del virus", ha detto Xi.

Ha affermato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha guidato la risposta globale e ha elogiato il suo "importante contributo nel far progredire la risposta globale alla COVID-19".

Due miliardi di dollari di aiuti ai paesi in difficoltà

"Per rafforzare la cooperazione internazionale contro il COVID-19, vorrei annunciare il seguente: la Cina fornirà $ 2 miliardi in due anni per aiutare nella risposta al COVID-19, e con lo sviluppo economico e sociale nei paesi colpiti, in particolare nei paesi in via di sviluppo", ha detto Xi.

Al momento, la Cina è riuscita a ridurre il numero di nuovi casi, in tutto 84.054 infetti. Secondo le autorità cinesi, non ci sono stati dei morti per la malattia nel corso delle ultime settimane.