Francia, coronavirus: oltre 50 scuole chiudono o rimandano riapertura dopo scoperta di casi positivi

Le scuole di tutta la Francia stanno nuovamente chiudendo dopo che sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19. In particolare una scuola privata a Nizza, Nazareth, è stata chiusa dopo che un ragazzo di 11 anni è risultato positivo sabato riporta BFMTV. La scuola rimarrà chiusa fino al 28 maggio, è prevista la disinfezione delle strutture.

Nell’ ovest del paese i comuni di Soyaux e La Couronne hanno chiuso le scuole dopo che due membri del personale docente e dei collaboratori sono risultati positivi al Covid-19, ha detto domenica la prefettura della Charente.

Tuttavia dopo un'indagine sui contagi, è emerso che "le due persone positive non hanno avuto stretti contatti con i bambini" e che non c’è "nessuna situazione di rischio individuale".

Nel vicino dipartimento della Dordogna, il consiglio comunale di Sorges-et-Ligueux ha dichiarato sabato di aver posticipato l'inizio dell'anno scolastico, che era previsto per lunedì, dopo la conferma di un caso Covid-19 in un dipendente della mensa.

In totale, più di 50 scuole hanno dovuto chiudere le porte o rimandare la riapertura a causa di casi sospetti e comprovati di coronavirus.

Questo lunedì è il turno degli studenti delle scuole superiori di tornare in classe. All'inizio della settimana, circa 150.000 giovani delle classi 5°a e 6°a rivedranno i loro insegnanti, ma solo nelle aree verdi istituite dal governo con questa severa condizione per tutti: indossare la mascherina per limitare il rischio di contaminazione.