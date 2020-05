Navi cisterna iraniane dirette in Venezuela: la Faxon attraversa Gibilterra

L'Iran ha inviato cinque navi cisterna cariche di carburante in Venezuela. Washington, tramite un funzionario dell'esercito, ha definito non gradito l'invio delle navi.

La nave cisterna Faxon ha attraversato domenica pomeriggio lo stretto di Gibilterra. Nei giorni scorsi cinque petroliere, per una capacità totale di 1,5 milioni di barili, hanno lasciato l'Iran. La stampa statunitense ritiene che siano dirette in Venezuela per portare carburante.

Oltre alla Faxon, altre tre imbarcazioni battenti bandiera iraniana, Petunia, Fortune e Forest solcano l'atlantico, mentre la Clavel, una nave di medio cargo, ha lasciato il canale di Suez e naviga in direzione di Gibilterra, secondo quanto si evince dai tracciati di localizzazione marittima.

© Foto : La posizione della petroleria Faxon oltre lo stretto di Gibilterra

​La crisi petrolifera in Venezuela

Le sanzioni USA hanno paralizzato le capacità del Venezuela di raffinare il proprio petrolio, bloccando l'intero settore estrattivo ed energetico e causando una crisi di carburante.

Gli Usa avevano accusato Teheran chiedere in cambio di oro delle riserve venezuelane. Sia Teheran che Caracas hanno rigettato le accuse definendole prive di fondamenta.

La marina Usa ha inviato alcune navi da guerra in pattugliamento nel mar dei Caraibi, probabilmente con un intento dissuasivo. Sull'account Twitter della Us Navy sono state pubblicate alcune foto di cinque navi militari dispiegate durante un'operazione di sicurezza marittima nell'area caraibica.

Il botta e risposta con gli Usa

Giovedì una fonte anonima dell'esercito USA, ha riferito all'agenzia Reuters che l'amministrazione di Trump stava prendendo in considerazione delle possibili azioni nei confronti delle cinque petroliere.

"Se gli Stati Uniti, proprio come i pirati, intendessero creare insicurezza sulle rotte di navigazione internazionale, si assumerebbero un pericoloso rischio e il loro gesto non sarà sicuramente senza ripercussioni ", così ha informato oggi l'agenzia iraniana Nour News, citando alcuni rapporti secondo cui navi militari statunitensi starebbero tentando di intercettare la rotta dellepetroliere nei Caraibi.