Ambasciatore della Cina in Israele trovato morto nella sua residenza

L'ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, è stato trovato morto nella propria casa. Lo ha riferito a The Jerusalem Post un funzionario del Ministero degli Esteri.

Il corpo esanime del diplomatico cinese, Du Wei, è stato ritrovato nel suo domicilio di Herzliya, a nord di Tel Aviv. Sul posto sono immediatamente accorse le forze di polizia che hanno iniziato le indagini sul caso. Dall'ambasciata cinese ancora nessuna notizia.

Secondo quanto afferma la radio dell'esercito, nel primo sopralluogo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Gli inquirenti ipotizzano morte naturale nel sonno o infarto.

China's ambassador to Israel found dead in Tel Aviv home: police https://t.co/TTraIhD0kM pic.twitter.com/5ExGA04pkr — SALIM ALAKIJA (@SAlakija) May 17, 2020

​Il direttore generale del ministero degli Esteri, Yuval Rotem, ha portato le proprie condoglianza alla diplomazia cinese, parlando con il vice ambasciatore in Israele, Dai Yuming, e offerto la piena disponibilità del suo dicastero per portare avanti le indagini.

Wei, 57 anni, era giunto in Israele a febbraio per ricoprire il suo incarico, dopo aver prestato servizio come ambasciatore della cina in Ucraina.