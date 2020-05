Coronavirus, Brasile supera Spagna e Italia per contagi

Nell'ultimo bollettino diramato sabato 16 maggio, il ministero della Salute ha informato di 816 vittime di Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.633, e 14.919 infetti in più in un solo giorno. Con questi nuovi casi il Brasile raggiunge il totale di 233.142 positivi in tutto il Paese e diventa la quarta nazione al mondo per contagi, superando la Spagna e l'Italia.

L'epicentro della malattia è lo Stato di São Paulo, con 61.183 contagiati e 4.688 morti, più della Cina che era stata il primo focolaio pandemico.

Il Brasile sta dietro Usa, Russia e Gran Bretagna per casi positivi, mentre segue Usa, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Francia per numero di decessi. Il solo Stato di São Paulo è tredicesimo al mondo per vittime, davanti a Cina, Turchia, Svezia e India.

La Cina infatti, con una popolazione di 1,4 miliardi, ha registrato 3,22 morti per milione di abitanti, mentre São Paulo, con 44 milioni di abitanti, a registrato un'incidenza di 106 morti per milione di abitanti.

Nel mondo intero, secondo i dati dell'Università Johns Hopkins ci sono 4.626.632 casi confermati di positività al Sars-Cov-2 e 311.363 decessi causati dal Covid-19.