Coronavirus, dopo 4 mesi la Diamond Princess lascia il Giappone

La nave da crociera Diamond Princess ha finalmente lasciato il Giappone dopo 4 mesi. L'imbarcazione battente bandiera statunitense era stata posta in quarantena dal 5 febbraio nella baia di Yokohama, a sud di Tokio, in seguito a al ritrovamento di un passeggero proveniente da Hong Kong positivo al nuovo coronavirus.

A causa dell'esplosione dell'epidemia a bordo, su 3.700 passeggeri 700 sono stati trovati positivi al coronavirus e 13 sono deceduti. Il comandante della nave, Gennaro Arma, è stato l'ultimo a lasciare la nave ed è rientrato in Italia, assieme ad altri 15 italiani membri dell'equipaggio, a metà marzo

Dopo la totale evacuazione dei passeggeri, la nave è stata sottoposta a sanificazione, in base alle linee guida del ministero della Salute giapponese, e a una fase di ristrutturazione interna nelle officine della Mitsubishi Heavy Industries.

La Carnival ha annunciato che la Diamond Princess è diretta in Malaysia per consentire il rientro dell'equipaggio. Non sono state date indicazioni sul futuro della nave. Intanto, le crociere, ha specificato la compagnia, saranno sospese sino al primo di ottobre.