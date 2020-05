Coronavirus, USA: quasi 1,5 milioni di contagi e 89.000 morti

Altra giornata nera sul fronte coronavirus negli Stati Uniti. Stando ai dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi di contagio portando il totale a quota 1.467.884.

Sono invece 1.224 le nuove vittime accertate, con il bilancio delle vittime che è arrivato ormai a quota 88.754.

Nonostante una statistica che non accenna in alcun modo ad ammorbidirsi, l'amministrazione Trump ha assicurato che le riaperture continueranno e che il Paese ripartirà.

Contestualmente, il presidente Donald Trump ha affermato che il governo degli Stati Uniti metterà in campo tutte le risorse disponibili per far sì che il vaccino sia disponibile entro la fine del 2020.

E intanto l'ex capo di stato USA, Barack Obama, ha accusato il suo successore di aver gestito nel peggior modo possibile l'emergenza, dichiarando che Trump si sta muovendo senza realmente sapere quello che fa.