Russia, elicotteri Ansat trasporteranno malati di COVID-19 nei box anti-infezione

La società Russian Helicopters, una filiale della Rostec, ha ottenuto l’autorizzazione dell'Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya) per installazione dei box anti-infezione in elicotteri leggeri multiuso Ansat per il trasporto di pazienti infetti dal coronavirus. I box saranno installati su elicotteri in configurazione medica.

"Ad oggi circa 30 elicotteri Ansat sono stati consegnati al sistema dell'aviazione medica nelle regioni. Con l'obiettivo di aumentare la loro efficacia durante la pandemia, abbiamo avviato il processo di certificazione ed abbiamo ottenuto il permesso per installare box chiusi per il trasporto di pazienti. Per questo non è necessario perfezionare l'aereo: la dotazione di tali attrezzature amplierà le possibilità di utilizzare l'aereo per esigenze mediche", ha affermato Oleg Evtushenko, direttore esecutivo della Rostec.

Gli elicotteri Ansat svolgono il servizio di salvataggio di persone in aviazione sanitaria, effettuando in maniera sistematica voli per l'evacuazione medica, a prescindere dall'ora del giorno. Tali aeromobili vengono utilizzate nelle regioni di Mosca, Nizhny Novgorod, Kirov, Kostroma, Tver, Chelyabinsk, Belgorod, Volgograd, Astrakhan', nella Repubblica del Tatarstan e altre regioni della Russia.

"Tutto il lavoro necessario per ottenere l'approvazione delle autorità aeronautiche russe è stato completato in tempi ristretti. I lavori sull'installazione dei box anti-infezione negli elicotteri Ansat sono stati effettuati, innanzitutto, nell'interesse dei velivoli di soccorso sanitario già operanti – possono essere impiegati nella lotta contro COVID-19 e trasportare pazienti sospetti di aver contratto infezioni e virus particolarmente pericolosi", ha dichiarato Andrey Boginsky, il direttore generale della Russian Helicopters.

Ansat è un elicottero bimotore leggero multiuso, la cui produzione seriale viene compiuta presso la Fabbrica di elicotteri di Kazan. Secondo il certificato, la struttura dell'elicottero consente di trasformarlo rapidamente in versione cargo o in versione passeggeri con la possibilità di trasportare fino a 7 persone.

Nel maggio 2015 è stata ricevuta un'Integrazione al certificato del modello per una modifica dell’elicottero con un modulo sanitario. Ansat è certificato per l'uso nella fascia di temperature da -45°C a +50°C, nonché negli altopiani.