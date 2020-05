Napoli, sequestrati 80 litri di disinfettante e 3.600 mascherine non a norma di legge

Le fiamme gialle hanno messo sotto sequestro gel disinfettante e dispositivi di protezione personale non a norma in due esercizi commerciali di Forio.

In un blitz condotto presso due esercizi commerciali di Forio la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 80 litri di gel disinfettanti e 3.600 mascherine chirurgiche non a norma poiché sprovviste delle neceessarie autorizzazioni.

Le fiamme gialle hanno trovato gel già confezionato e predisposto per la vendita in flaconcini di diversa misura e prodotto ed etichettato dal titolare, in assenza delle autorizzazioni del ministero della Salute.

Nelle scorse settimane le forze dell'ordine hanno confiscato numerose partite di mascherine e altri articoli sanitari non a norma di legge.

L'ultimo episodio avvenuto a bari, dove sono stati sequestrati 171.500 prodotti spacciati per anti-coronavirus.