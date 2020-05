Aria pulita grazie al lockdown: diminuite del 75% le emissioni di CO2 in Europa

I livelli di CO2 osservati dall'europea ICOS (Integrated Carbon Observation System) in sette città europee mostrano come gli effetti del lockdown per il contenimento del Covid-19 abbiano influenzato le emissioni di CO2, che sono diminuite del 75%.

Lo studio, condotto da un team internazionale e coordinato dalla Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e dall'Università della Tuscia, rileva una chiara connessione tra le restrizioni e la riduzione delle emissioni.

Le città europee incluse nello studio sono Basilea in Svizzera, Berlino in Germania, Firenze e Pesaro in Italia, Helsinki in Finlandia, Heraklion in Grecia e Londra nel Regno Unito.

"Le riduzioni vanno dall'8% di Berlino, in Germania - un'area urbana ricca di vegetazione - al 75% nel centro della città di Heraklion in Grecia" ha affermato Dario Papale, direttore dell'Icos Ecosystem Thematic Centre e responsabile scientifico per le attività ICOS alla Fondazione CMCC.

Secondo lo studio, il lockdown ha causato lo stop di molte esercizi produttivi, commerciali ed ha diminuito il traffico per le strade, provocando un calo delle emissioni di CO2 del 75% in sette città europee, caratterizzate da alta densità di attività commerciali e traffico intenso. Questa diminuzione si è potuta notare solo su scala locale.

​La torre di Heraklion ha registrato la più grande riduzione. A Pesaro, uno stop quasi completo del traffico ha ridotto le emissioni di CO2 fino a un terzo. In altre città, come Firenze, Basilea e Helsinki, la riduzione delle emissioni è stata in parte controbilanciata dall'aumento del riscaldamento domestico.

"In alcuni casi (Firenze, Londra e Heraklion) le emissioni hanno iniziato a diminuire anche prima del blocco ufficiale, quando le persone hanno risposto alle raccomandazioni per ridurre il più possibile i viaggi e il lavoro da casa" ha spiegato Dario Papale.

​Gli scienziati mirano a fare ulteriori studi sulla base dei dati generati da queste torri cittadine. Mentre questa analisi precoce apre la strada a studi più approfonditi, mostra già l'importanza di avere torri di osservazione anche nelle aree urbane.

"Le misurazioni del flusso saranno molto importanti per monitorare i modelli di emissione nelle prossime settimane e mesi, quando le auto private saranno forse preferite ai trasporti pubblici per evitare la folla. Ciò potrebbe causare una rapida crescita delle emissioni che potrebbero persino superare quelle del periodo di pre-blocco" ha concluso Papale.

Secondo una precedente analisi, condotta da Italy for Climate (I4C), l’Italia ha emesso in due mesi -20 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che in termini percentuali si traducono in una riduzione del 35% di emissioni. I4C aveva tuttavia già lanciato l'allarme su un'ipotetico aumento nelle emissioni di CO2 una volta usciti dal lockdown.