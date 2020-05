Uss Theodore Roosvelt, militari guariti tornano positivi: seconda ondata di contagi a bordo

"Cinque marinai che in precedenza erano risultati positivi per covid-19 e soddisfacevano i rigorosi criteri di guarigione, si sono ripositivizzati.". Lo ha comunicato il portavoce della Marina, Myers Vasquez lo scorso giovedì.

Gli uomini, dopo aver manifestato i sintomi sono stati sottoposti a visita medica e poi evacuati dalla portaerei e condotti in isolamento. Altri 18 membri dell'equipaggio, entrati in contatto con i 5, avrebbero lasciato la nave per essere messi in quarantena precauzionale, secondo riferiscono fonti interne della Difesa alla CNN

I contagi si sono verificati nonostante i rigidi sistemi di test e controllo, le misure di disinfezione e sanificazione della nave, prima del ritorno a bordo dei marinai.

Per la portaerei nucleare USS Theodore Roosevelt si tratta di una seconda ondata di contagio, esplosa proprio quando la nave era appena tornata operativa, dopo essere stata colpita dall'epidemia a marzo. Nella prima ondata sono stati contagiati 1.000 membri dell'equipaggio e una persona è deceduta.