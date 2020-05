Coronavirus, in aumento in Spagna contagi e decessi, 217 nelle ultime 24 ore

Sono 217 le nuove vittime fatali del Covid-19 che il ministero della Sanità ha comunicato questa mattina in Spagna. Una cifra in leggero aumento rispetto ai decessi registrati questo mercoledì, 184.

In aumento anche i nuovi casi registrati, 506 nelle ultime 24 ore, un incremento del 22% in più rispetto a ieri, che porta il totale dei positivi nel Paese a 229.540. Di questi sono 27.321 i decessi 143.374 i pazienti recuperati, 2.551 nelle ultime 24 ore, l'1,8% in più di un giorno fa e il 25% del totale dei casi.

​La Spagna, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di nuovo coronavirus, è ora il quarto paese al mondo per numero di contagi, dopo Usa, Russia e Gran Bretagna, e per decessi, dopo USA, Gran Bretagna e Italia.

Spagna e immunità di gregge

La Spagna, nonostante l'elevato numero di contagi e di guariti, è ancora distante dall'immunità di gregge. I risultati del test di sieroprevalenza sono stati resi noti questo mercoledì mostrano che solo il 5% della popolazione ha sviluppato gli anticorpi del nuovo coronavirus, che coincide con la valutazione già stimata dal Centro Nazionale di Epidemiologia.