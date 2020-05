Lavrov critica accuse infondate USA contro Russia e Cina per la pandemia del COVID-19

"Va notato che anche nel contesto della pandemia, i nostri colleghi americani e i loro alleati continuano a cercare il confronto, a utilizzare la situazione attuale per imporre il loro punto di vista, la loro visione del futuro ordine, che chiamano l'ordine basato sulle regole. Come sapete, sono loro che inventano queste regole... Ci sono accuse infondate contro la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa. Ignorano le richieste di sospensione delle sanzioni unilaterali durante la lotta contro l'infezione da coronavirus, sanzioni che impediscono la fornitura umanitaria di medicinali, attrezzature e cibo", ha detto Lavrov nel corso della riunione dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

Il ministro degli Esteri russo ha anche criticato Washington per l'intensificarsi delle pressioni sui paesi che perseguono politiche estere indipendenti e per aver criticato la risposta dell'Organizzazione mondiale della sanità alla pandemia.

Le possibili sanzioni USA contro la Cina per il COVID-19

All'inizio di questa settimana, diversi senatori statunitensi hanno dichiarato di aver introdotto una legislazione al Congresso che autorizza il presidente Trump a imporre sanzioni alla Cina in caso di mancata collaborazione e di fornire un rapporto completo sugli eventi che hanno preceduto l'epidemia di COVID-19 a Wuhan. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha dichiarato mercoledì che Pechino protesta contro il disegno di legge dei legislatori statunitensi sulle sanzioni contro la Cina per la pandemia di coronavirus.