Coronavirus, Russia: contagi a 232.243 (+10.028), 2.212 vittime (+96) e 48.003 guariti (+4.491)

Ieri sono stati segnalati 10.899 nuovi casi di coronavirus. Pertanto, il numero dei pazienti ammalati diminuisce per il secondo giorno consecutivo.

Nelle ultime 24 ore in 83 regioni russe sono state rilevate 10.028 persone affette da COVID-19, ha comunicato il Quartier Generale operativo per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus.

4.703 nuovi casi sono stati registrati a Mosca, nella regione di Mosca - 962, a San Pietroburgo - 435. Allo stesso tempo, 4.461 (il 44,5%) pazienti non presentano sintomi della malattia.

In tutto nelle ultime 24 ore sono guarite 4.491 persone per un totale di 48.003 per l'intero periodo. Sono 96 (rispetto a 107 ieri) le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il bilancio totale delle vittime a 2.212 persone, aggiunge il Quartier.

La pandemia del coronavirus

Sono 187 i paesi colpiti dalla pandemia del COVID-19. Secondo le statistiche della Johns Hopkins University (USA), il numero di casi ha già superato i 4,2 milioni di persone, oltre 290.000 sono morte, 1,5 milioni di pazienti sono guariti. I paesi con il maggior numero di pazienti identificati con COVID-19 sono gli Stati Uniti, seguiti da Russia, Spagna, Regno Unito e Italia.