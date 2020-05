Oms rivela in dettaglio per quanto tempo il coronavirus vive sulle superfici

"Molti studi sono in corso su questo tema. Disponiamo di importanti informazioni, in base a cui il virus riesce a vivere sulle superfici per un intervallo di tempo abbastanza lungo. Da diverse ore a diversi giorni. Pertanto occorre considerare che qualsiasi superficie presso cui le persone camminano costantemente è una superficie infetta. Ecco perché parliamo costantemente della necessità di lavarci le mani", ha detto.

Secondo la Harris, la disinfezione sta diventando un fattore estremamente importante e gli operatori ecologici e spazzini ricoprono un ruolo chiave nella lotta contro la diffusione dell'infezione.

Secondo gli ultimi dati aggiornati dell'Istituto Hopkins, nel mondo i casi di Covid-19 sono quasi 4,3 milioni, mentre le vittime sono circa 288mila.