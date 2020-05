Scoppia incendio in ospedale a San Pietroburgo, 5 morti - ministero delle Emergenze

Cinque persone sono ristate uccise in un incendio nell'ospedale di San Giorgio del distretto di Vyborg a San Pietroburgo; pazienti e personale vengono evacuati, ha detto un portavoce del Ministero dei servizi di emergenza.

В больнице с коронавирусными пациентами в Петербурге вспыхнул пожар, есть жертвы



​Dei pazienti nel reparto di terapia intensiva sono stati uccisi in un incendio in un ospedale di San Pietroburgo, 150 persone sono state evacuate dall'edificio in fiamme, ha detto il ministero delle Emergenze russo.