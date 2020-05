Virologi cinesi difendono la sicurezza del laboratorio di Wuhan

In questa struttura vengono studiati i microrganismi più pericolosi. Secondo il direttore del laboratorio Yuan Zhiming, la direzione e i dipendenti prendono ogni precauzione per scongiurare la fuga di ogni singolo virus.

Pertanto i dipendenti sono soggetti a regole rigorose per il trattamento di rifiuti e materiali infetti. Tutti i biologi che vi lavorano vengono sottoposti a visite mediche specializzate e minuziose ogni anno, viene misurata costantemente la pressione sanguigna e la temperatura corporea.

C'è anche uno speciale centro di monitoraggio che traccia ogni entrata e uscita dal laboratorio. In particolare questo dipartimento assicura che nessuno si trovi da solo nel laboratorio.

Yuan Zhiming ha sottolineato che l'aria che circola all'interno dell'istituto non può uscire all'esterno per la pressione negativa. Altri materiali che escono dalle pareti del laboratorio sono sottoposti a trattamento termico ed esposizione ad alta pressione prima di essere smaltiti da aziende che dispongono di una licenza pubblica per questo tipo di lavoro.

Il presidente Trump ha attaccato in precedenza la Cina, in quanto secondo lui avrebbe nascosto il focolaio e avrebbe gestito male la crisi nelle sue fasi iniziali. Trump afferma che i dati d'intelligence suggeriscono che il coronavirus sia uscito da un laboratorio nella città di Wuhan, come sostenuto anche dal segretario di Stato Mike Pompeo.