In Russia la letalità del coronavirus è 7,4 volte inferiore del resto del mondo

La letalità di Covid-19 in Russia è mediamente 7,4 volte inferiore rispetto a tutto il resto del mondo, ha affermato la vice premier Tatyana Golikova.

"Vorrei anche notare la diminuzione della percentuale di polmonite dal 25% al 20,6% nelle persone infette, la diminuzione del periodo dalla data di rilevamento del contagio al ricovero di quasi nove volte, nonché il calo del tasso di crescita del contagio di 2,6 volte, che hanno permesso di avere tassi di letalità piuttosto bassi in Russia, oggi 7,4 volte inferiori di tutto il mondo", ha detto la Golikova in una riunione sulla situazione sanitaria-epidemiologica nel Paese.

Tuttavia, ha osservato che non bisogna rilassarsi, ma al contrario occorre prodigarsi per ridurre anche questi indicatori.

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 11.656 nuovi casi di infezione da coronavirus, per un totale di 221.344. Con i nuovo casi registrati nell'ultimo giorno, la Russia è diventata il terzo Paese nel mondo per numero di casi di Covid-19, dietro Usa e Spagna e davanti a Regno Unito e Italia.