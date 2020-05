La Russia è al terzo posto al mondo per numero di infetti

La Russia ha raggiunto il terzo posto per numero di infetti totale a livello mondiale dopo USA e Spagna.

Il numero di casi di COVID-19 in Russia ha raggiunto 221.344 persone. Pertanto, il paese ha raggiunto il terzo posto nel mondo in termini di numero di infetti, risulta dai dati del Quartier Generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

Sulla base di dati aggiornati, la Russia ha superato l'Italia, dove sono stati registrati 219.070 casi d'infezione, e la Gran Bretagna (219.183 casi).

Il primo posto è ancora occupato dagli Stati Uniti (oltre 1,3 milioni di infetti). Al secondo posto c'è la Spagna con 268.143 malati.

In Russia per l'intero periodo dell'epidemia sono 2.009 i pazienti che sono deceduti per il coronavirus, mentre 39.801 persone sono guarite.

La pandemia del coronavirus

Sono 187 i paesi colpiti dalla pandemia del COVID-19. In totale, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 3,8 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus SARS-CoV-2, oltre 265.000 sono morte.

Allo stesso tempo, secondo le statistiche della Johns Hopkins University (USA), il numero di casi ha già superato i quattro milioni di persone, 279.000 sono morte, 1,3 milioni di pazienti sono guariti. I paesi con il maggior numero di pazienti identificati con COVID-19 sono gli Stati Uniti, seguiti da Spagna, Russia, Regno Unito ed Italia.