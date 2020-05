Coronavirus, Russia: contagi a 221.344 (+11.656), 2.009 vittime (+94) e 39.801 guariti (+5.495)

Il numero di casi rilevati di COVID-19 nella Federazione Russa nelle ultime 24 ore è aumentato di 11.656, per un totale di 221.344.

Il 46,5% dei nuovi casi è asintomatico, ha dichiarato il Quartier Generale operativo per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus.

"Nel corso delle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 11.656 casi di COVID-19 in 84 regioni, tra cui 5.417 (46,5%) senza manifestazioni cliniche", ha detto il rapporto.

È stato aggiunto che un totale di 221.344 casi (+ 5,6%) di infezione da coronavirus in 85 regioni sono stati registrati nella Federazione Russa.

Nelle ultime 24 ore sono 5.495 persone guarite dal COVID-19 nella Federazione Russa per un totale di 39.801. Sono invece 94 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.009 morti.

La pandemia del coronavirus

Sono 187 i paesi colpiti dalla pandemia del COVID-19. In totale, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 3,8 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus SARS-CoV-2, oltre 265.000 sono morte.

Allo stesso tempo, secondo le statistiche della Johns Hopkins University (USA), il numero di casi ha già superato i quattro milioni di persone, 279.000 sono morte, 1,3 milioni di pazienti sono guariti. I paesi con il maggior numero di pazienti identificati con COVID-19 sono gli Stati Uniti, seguiti da Spagna, Russia, Regno Unito ed Italia.

In precedenza, Vladimir Putin ha prolungato i giorni non lavorativi, tenendo conto delle festività, fino al 12 maggio. Successivamente, secondo il presidente, le restrizioni verranno gradualmente revocate. Finora, nella maggior parte delle regioni russe è in atto un regime generale di autoisolamento e a Mosca, oltre a questo, è stato introdotto un sistema di pass elettronici. A partire dalla prossima settimana, i residenti della capitale dovranno indossare maschere mediche in veicoli, negozi e luoghi di lavoro.