Agenzie di sicurezza statunitensi: hacker cinesi cercano di ottenere dati sui vaccini COVID-19

Mentre la ricerca globale sta correndo contro il tempo per sviluppare un vaccino efficace per il trattamento di COVID-19, secondo quanto riferito le principali agenzie di sicurezza statunitensi stanno per rilasciare un avviso che gli hacker cinesi si stanno preparando a condurre operazioni per sottrarre dati sulle ricerche americane sulla questione, scrive il New York Times.

Secondo un progetto di allerta, suggerito dagli attuali ed ex funzionari della sicurezza come previsto per il rilascio nei prossimi giorni, l'FBI e il Dipartimento per la sicurezza interna affermano che Pechino sta cercando di accedere a "preziosi dati sulla proprietà intellettuale e sulla salute pubblica attraverso mezzi illeciti in relazione a vaccini, trattamenti e test ”.

Secondo quanto riferito, l'avvertimento enfatizzerà l'accresciuta attività informatica della Cina e l'uso di "attori non tradizionali", con quest'ultimo relativo a ricercatori e studenti che si stanno infiltrando in laboratori accademici e privati, con la ricerca di un vaccino un obiettivo chiave, scrive la testata.

L'imminente allerta che evidenzia in particolare i presunti pericoli derivanti dai "team di hacking statali" cinesi, che secondo fonti citate, si allinea con una strategia più ampia che coinvolge il Cyber ​​Command degli Stati Uniti e la National Security Agency.

Si dice che gli esperti di sicurezza abbiano registrato un'ondata di attacchi non solo da parte di hacker cinesi, poiché anche altri stati stranieri cercano un vantaggio per ottenere un vaccino.

Secondo quanto riferito anche gli hacker iraniani hanno tentato di violare Gilead Sciences, la società biofarmaceutica basata sulla ricerca che produce remdesivir, il farmaco terapeutico approvato in precedenza dalla Food and Drug Administration per studi clinici sul trattamento di COVID-19.

Non ci sono state conferme da parte di funzionari governativi o della società se i tentativi di hacking, segnalati per la prima volta da Reuters, abbiano avuto successo.

Le accuse USA alla Cina sul coronavirus

Le notizie sull'imminente avvertimento provengono da un'accresciuta retorica negativa di Washington contro la Cina per la sua risposta all'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan a dicembre 2019.

Il presidente Donald Trump aveva affermato in precedenza di aver "visto prove" che suggerivano che il coronavirus proveniva da un laboratorio a Wuhan, con il segretario di Stato americano Mike Pompeo che ha affermato lo stesso sulla ABC.

Le agenzie di intelligence statunitensi attualmente negano che sia stata raggiunta una conclusione definitiva sulla questione delle origini specifiche della pandemia.

La Cina ha respinto con enfasi tutte le accuse sollevate.

"Il governo degli Stati Uniti ha ignorato i fatti, ha distratto l'attenzione del pubblico e si è impegnato a sottrarsi ai propri doveri nel tentativo di sottrarsi alla sua responsabilità della propria incompetenza nella lotta contro l'epidemia", ha detto il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Geng Shuang.