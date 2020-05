In California surfista ferito mortalmente da uno squalo

Secondo il canale, uno squalo ha attaccato un giovane 26enne a 90 metri dalla riva in pieno giorno; il surfista è morto sul posto a seguito delle ferite subite.

Per questo incidente, per un chilometro e mezzo le spiagge sono state chiuse per cinque giorni. Per l'emergenza coronavirus la spiaggia era stata precedentemente chiusa ai visitatori, tuttavia erano consentito praticare gli sport acquatici.

KRON-TV si riferisce alle parole del fotografo locale Eric Mainlander, che ha riferito sull'aumento dell'attività degli squali bianchi nella zona negli ultimi giorni. Secondo lui, quando è uscito in barca per Monterey Bay nella giornata di ieri ha avvistato 15 squali.

Circa una settimana fa uno squalo lungo 3-4 metri si era avvicinato alla spiaggia di Calahonda a Granada, in Spagna, chiusa ai visitatori per l'emergenza Covid-19.