Le autorità di Wuhan rivelano i dettagli dei casi recentemente scoperti di COVID-19

Nessun nuovo caso è stata segnalato a Wuhan dopo il 4 aprile, e il 18 aprile Wuhan è stata riconosciuta un'area a bassa minaccia e l'ultimo paziente con infezione da coronavirus è stato dimesso dall'ospedale cittadino il 26 aprile.

Tuttavia, domenica, il comitato sanitario cinese ha annunciato che a Wuhan è stato identificato un nuovo caso di infezione nelle ultime 24 ore, nonché 16 casi asintomatici.

Secondo il comitato sanitario della città di Wuhan, un uomo anziano di 89 anni, che soffre di ipertensione, nonché di malattia policistica, si è rivelato positivo al virus. È stato riferito che dopo il 25 gennaio, non ha lasciato il complesso residenziale in cui vive. Il 17 marzo aveva la febbre, i brividi, per 10 giorni l'uomo ha preso delle medicine a casa, dopo di che i sintomi sono scomparsi, non ha cercato aiuto medico, il 15 aprile il paziente ha perso l'appetito e il 6 maggio l'uomo è stato portato in ospedale, dove ha fatto un test per il COVID-19. Il 7 maggio è giunto il risultato del test che si è rivelato positivo, il 9 maggio un secondo test si è rivelato positivo e i medici hanno diagnosticato l'infezione da coronavirus.

Il test per l'acido nucleico della moglie del paziente si è rivelato positivo, mentre quello fatto alla figlia è stato negativo, entrambi non hanno sintomi. La moglie è stata indicata come infetta asintomatica.

Nel complesso residenziale in cui viveva il paziente, 20 casi confermati d'infezione da COVID-19 erano stati precedentemente registrati e, secondo gli esperti, l'uomo si è infettato da questi casi precedenti.

Dopo che l'uomo ha confermato la diagnosi, gli esperti hanno condotto un'indagine epidemiologica, durante la quale sono stati identificati altri cinque infetti asintomatici in un complesso residenziale.

In totale nell'ultimo giorno in nove diverse aree della città sono emerse 16 portatori asintomatici di infezione da coronavirus. Attualmente, 616 portatori asintomatici del virus rimangono sotto la supervisione di medici in tutta la provincia di Hubei.