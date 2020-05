Tesla annuncia riapertura stabilimento in California: Elon farà causa alle autorità locali

Tesla riaccende lo stabilimento a Fremont, in California, lo ha annunciato la società con un post sul blog ufficiale. Secondo il team Tesla, la casa automobilistica ha anche intentato una causa lo scorso 9 maggio, chiedendo alla corte di invalidare gli ordini della Contea di Alameda che impedisce allo stabilimento di riattivare le operazioni.

“Data la recente direttiva del governatore, supportata da dati scientifici e sanitari attendibili, dalla classificazione del governo statale e federale della produzione di veicoli come infrastruttura industriale strategica per la nazione e dal nostro solido piano di sicurezza, Tesla ha avviato le procedure di ripresa della produzione”, si legge nella dichiarazione ufficiale.

Tesla ha sottolineato che “rimetterà le persone al lavoro in modo sicuro e responsabile”, fornendo anche una maggiore sicurezza per i suoi lavoratori contro la pandemia.

I funzionari della contea di Alameda in precedenza avevano dichiarato che Tesla non soddisfa i criteri e non può ripartire. La società, tuttavia, ha rigettato la decisione e intentato causa, affermando che “la presa di posizione non solo sfida l’ordine del governatore ma offende le costituzioni federali e californiane”.

Le contee nell’area di San Francisco sono state tra le prime a introdurre severe misure di blocco e a fermare le industrie del paese. Lo stabilimento di Fremont è stato chiuso lo scorso 23 marzo con un ordine da parte di 6 contee, poi esteso fino al 31 maggio. Al momento lo stato della California ha riportato 64.561 casi di contagio confermati alla Covid-19, con un numero di vittime pari a 2.678.