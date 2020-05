Pirati rapiscono almeno tre russi in Africa occidentale - Ambasciata russa

Nel porto di Luba della Guinea Equatoriale, dei pirati hanno rapito due cittadini russi dalla nave da carico Djibloho, ha riferito a Sputnik un rappresentante dell'ambasciata russa in Camerun

Ha precisato che l'incidente è avvenuto nella marina del porto di Malabo. Le circostanze e i nomi dei rapiti sono chiariti dalle forze dell'ordine locali.

I pirati hanno anche rapito un russo, che era sulla nave Rio Mitong nel Golfo di Guinea. Due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e sono in ospedale, ha aggiunto la fonte.

I pirati non hanno ancora fatto richieste per i russi rapiti dal Gibuti nella Guinea Equatoriale, ha detto l'ambasciata russa in Camerun in un post su Facebook.

"Nel porto di Luba, a 40 km dalla capitale, dei pirati hanno attaccato la nave Djibloho e rapito due russi dell'equipaggio. Finora, i pirati non hanno fatto richieste", ha detto la missione diplomatica.

"L'ambasciata è in costante contatto con le autorità competenti della Guinea equatoriale, nonché con i rappresentanti dell'armatore", afferma il rapporto.

Secondo quanto riportato in precedenza da Dryad Global, una compagnia di sicurezza marittima, gli aggressori avrebbero usato le scale da sbarco per salire a bordo.