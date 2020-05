Coronavirus, Russia: contagi a 209.688 (+11.012), 1.915 vittime (+88) e 34.306 guariti (+2.390)

Nelle ultime 24 ore sono state rilevate 11.012 persone positive al COVID-19 in 83 regioni russe, ha dichiarato il quartier generale operativo per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus.

Sono stati registrati 5.551 nuovi casi a Mosca, 1.133 nella regione di Mosca, 414 a San Pietroburgo. 4.674 pazienti non hanno mostrato sintomi della malattia. Sono morti 88 pazienti.

"Nel corso delle ultime 24 ore 2.390 persone sono state dimesse... mentre durante l'intero periodo sono state dimesse 34.306 persone", afferma il rapporto.

Ieri sono stati segnalati 10.817 nuovi casi di coronavirus. A ora il numero di casi di COVID-19 registrati in Russia ha raggiunto 209.688, di cui oltre 34.000 sono stati curati, e 1.915 sono deceduti.

La pandemia del coronavirus

187 paesi sono stati colpiti da pandemia COVID-19. In totale, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 3,8 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus SARS-CoV-2, oltre 265.000 sono morte.

Allo stesso tempo, secondo le statistiche della Johns Hopkins University (USA), il numero di casi ha già superato i quattro milioni di persone, 279.000 sono morte, 1,3 milioni di pazienti sono guariti. I paesi con il maggior numero di pazienti identificati con COVID-19 sono gli Stati Uniti, seguiti da Spagna, Italia e Regno Unito. La Russia si è classificata al quinto posto in questa lista, superando Francia, Germania, Brasile, Turchia, Iran e Cina.

In precedenza, Vladimir Putin ha prolungato i giorni non lavorativi, tenendo conto delle festività, fino al 12 maggio. Successivamente, secondo il presidente, le restrizioni verranno gradualmente revocate. Finora, nella maggior parte delle regioni russe è in atto un regime generale di autoisolamento e a Mosca, oltre a questo, è stato introdotto un sistema di pass elettronici. A partire dalla prossima settimana, i residenti della capitale dovranno indossare maschere mediche in veicoli, negozi e luoghi di lavoro.