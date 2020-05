Stati Uniti, COVID-19: trovati positivi tra i membri della Casa Bianca

Il direttore del Center for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, e capo del National Institute of Allergic and Malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci, si sono isolati in quanto sono risultati positivi al nuovo tipo di coronavirus , riporta Politico.

Secondo la pubblicazione, che cita i rappresentanti di Redfield e Fauci, la probabilità di infezione da parte dei membri del gruppo di lavoro della Casa Bianca per coordinare la lotta contro il coronavirus è bassa. Lavoreranno da remoto a casa, tuttavia, se necessario, possono apparire al lavoro in condizioni di mantenimento della distanza e della presenza di una maschera.

In precedenza, il capo della Food and Drug Administration (FDA) statunitense Stephen Khan è stato isolato per 14 giorni. Khan ha contattato una portavoce del vicepresidente americano Mike Pence, Katie Miller, che ha rivelato un coronavirus venerdì.

Mercoledì scorso è stato rilevato un coronavirus in uno dei valletti del presidente Donald Trump. Secondo i resoconti dei media, il paziente aveva uno stretto accesso al presidente, ma Trump stesso ha negato di avere contatti con lui.

Venerdì è stato diagnosticato il COVID-19 al vicepresidente Mike Pence. Come ha detto ai giornalisti il ​​rappresentante del vicepresidente, egli non è entrato in contatto né il presidente né il vicepresidente degli Stati Uniti. Successivamente si è scoperto che Miller è stato infettato dal coronavirus.

Dopo il rilevamento di infetti di coronavirus alla Casa Bianca, hanno intensificato la pulizia dei locali e hanno iniziato a testare quotidianamente i dipendenti, riferisce ABC News.

Trump e Pence vengono testati quotidianamente per il coronavirus, mentre entrambi rifiutano d'indossare maschere protettive che sono ufficialmente raccomandate per la protezione contro il coronavirus negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che riassume i dati sulla pandemia di coronavirus, il numero di pazienti con COVID-19 negli Stati Uniti ha superato 1,3 milioni di persone, oltre 78 mila morti.